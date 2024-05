Konzert des Popstars in Mönchengladbach James Arthur sorgt im Sparkassenpark für Gänsehaut

James Arthur’s Konzert in Mönchengladbach wird wohl allen Fans noch lange in Erinnerung bleiben. Rund 10.000 Zuschauer strömen an diesem Abend zum Sparkassenpark, um das Open-Air-Konzert zu sehen. Einige von ihnen nahmen weite Wege auf sich: Das Geschwisterpaar Diana und Erik wohnt in Lüdge, fuhr also mehr als 240 Kilometer weit, um den britischen Sänger zu sehen. Als besonders textsicher würden sich die beiden allerdings nicht bezeichnen: „Wenn die Songs laufen, kenne ich sie, aber frag mich nicht nach Titelnamen”, sagt Erik und lacht. So geht es aber nur wenigen Zuschauern an diesem Abend.