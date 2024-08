Konzert in Mönchengladbach Tausende Fans feiern mit Dieter Thomas Kuhn ein „Festival der Liebe“

Sie haben sich zum „Festival der Liebe" getroffen, tanzen ausgelassen zur Schlagermusik. Der Dresscode der Fans: kunterbunte Anzüge und Schlaghosen, die mit Stiefeln, Cowboyhüten und Federboas in knalligen Farben kombiniert werden. Blinkende Lichterketten und bunte Blüten im Haar, langstielige Sonnenblumen in der Hand – erlaubt ist, was gefällt. Sogar die sonst verpönten Freizeitanzüge aus Fallschirmseide sind an diesem Abend salonfähig. Kurzum: Die zahlreichen Besucher des Dieter-Thomas-Kuhn-Konzerts im Sparkassenpark haben sich am Samstag ausgehfein gemacht.