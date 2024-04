Freiluft-Konzerte in Mönchengladbach Das bietet der NEW-Musiksommer 2024

Mönchengladbach · An sechs Sonntagen treten Bands in der Konzertmuschel an der Kaiser-Friedrich-Halle auf und sammeln Spenden für den guten Zweck. Wer dieses Jahr mitmacht.

24.04.2024 , 12:00 Uhr

Unter anderem die Band „Booster“ ist beim Musiksommer 2023 in der Konzertmuschel aufgetreten. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Die Konzertreihe hat Tradition. Seit mehr als 20 Jahren treten Bands aus der Region beim NEW-Musiksommer in Mönchengladbach auf. Und diese Tradition soll nicht abbrechen. Vom 14. Juli bis 18. August stehen sechs Termine für den Musiksommer 2024 an. Die starten jeweils um 11 Uhr. Wie immer gilt: Der Besuch beim Freiluft-Konzert an der Kaiser-Friedrich-Halle (KFH) ist kostenfrei. Die Musiker sammeln aber im Publikum Spenden für lokale und soziale Einrichtungen. Den Auftakt macht dieses Jahr die „Very Hot Stuff Big Band“ aus Mönchengladbach. Die bringt am Sonntag, 14. Juli, unter der Leitung von Zdenek Bezusek „Swing und mehr“ in die Konzertmuschel. In der Woche darauf – am Sonntag, 21. Juli – spielt „Obergärig“ Rock und Pop der 60er und 70er. Die Mönchengladbacher Band ist auch im vergangenen Jahr beim NEW-Musiksommer aufgetreten und hat dort vor rund 3000 Besuchern mehr als 4000 Euro für die Tafel eingespielt. Diese Stars kommen im Sommer 2024 nach Mönchengladbach Von Pink bis Pur Diese Stars kommen im Sommer 2024 nach Mönchengladbach Am Sonntag, 28. Juli, können sich Besucher auf gleich zwei Acts freuen. Der Kölner Musikverein „Die Domstädter“ – ein Musikzug, Orchester und eine Big Band in einem – tritt ebenso wie der Viersener Musiker Timo Tiggeler auf. Die Band „Fun“ bespielt die Konzertmuschel am Sonntag, 4. August. Dann lädt sie die Besucher auf eine kleine Zeitreise in die Welt der 60er, wenn die Musiker die „Roaring Sixties“ aufleben lassen. Ruhiger, aber nicht weniger anspruchsvoll wird das Konzert des Mönchengladbacher „Groove Chor“ am Sonntag, 11. August. Der 1999 gegründete Chor besteht aus etwa 60 Sängern. Den Abschluss des NEW-Musiksommers macht der Auftritt von „Rebel Tell“ am Sonntag, 18. August. Die vierköpfige Band aus Hamminkeln vereint Schlager und Rock ’n’ Roll und feiert dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen.

(capf)