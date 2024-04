Von Johann Sebastian Bach bis Apache 207 300 Jahre Musikgeschichte erklingen im Kolumbarium

Johann Pachelbels „Canon in D“ hatte Francis Norman neu arrangiert. Beide Musiker stellten bei ihrem gemeinsamen Auftritt im Kolumbarium ihre Vielseitigkeit eindrucksvoll unter Beweis. So folgte auf Franz Schuberts ersten Satz aus „Arpeggione Sonate“ das zeitgenössische „Where is the Love“ von den Black Eyed Peas, und auch Antonio Carlos Jobims „Girl from Ipanema“ stand auf dem abwechslungsreich gestalteten Konzertprogramm. Mit „Fly me to the moon“ von Bart Howard und Ferdinand Rebays „Sonate für Bratsche und Gitarre 2. Satz“ schaffte es das Duo ebenso Begeisterung auszulösen wie mit „Über den Wolken“, dem zeitlosen Ohrwurm des Berliner Liedermachers Reinhard Mey, der in seinem wohl bekanntesten Hit die grenzenlose Freiheit besingt. Stevie Wonders „Sir Duke“ und Ed Sheerans „Shape of you“ durften bei dem Auftritt mit freiem Eintritt genauso wenig fehlen wie „Komet“ von Udo Lindenbergs und Apache 207.