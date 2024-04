Nostalgie in Mönchengladbach Konzert in der Redbox feiert die Klassiker von Udo Jürgens

Ob „Griechischer Wein“, „Merci, Chérie“ oder „Ich war noch niemals in New York“: Udo Jürgens hat in seiner Karriere zahlreiche Hits veröffentlicht, die bis heute wohl fast jeder mitsingen kann. Am 30. Oktober 2025 haben Fans die Möglichkeit, beim Konzert „Die Udo Jürgens Story“ gemeinsam das Lebenswerk des 2014 verstorbenen Künstlers zu feiern.