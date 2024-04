Konzert in der Hauptkirche Rheydt Wie die „Family of Peace Gospel Singers“ Mut machen

Die beiden Evergreens „Stand By Me“ und „Lean On Me“ versinnbildlichen das Leben als Weg des Haltens und Gehaltenwerdens. Inzwischen erstrahlt der Altarraum bis hin zur Decke aus wechselnden Illuminationen, so als hätten die bunten Schals der Sänger ihre Farben gen Himmel gesandt. Der Chor – nun so richtig in Fahrt – will mit den nächsten Stücken vor allem Mut machen: Dazu, in bedrängenden Situationen den ersten Schritt zu tun. Nämlich Fragen zu stellen oder um Hilfe zu bitten. Nur dadurch, so seine Überzeugung, bekäme man auch die richtigen Antworten.