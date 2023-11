Umfrage in Mönchengladbach Stimmung im Handwerk kühlt sich merklich ab

Zwar ist unter den Handwerksbetrieben in der Vitusstadt die Geschäftslage noch kaum verändert. 53 Prozent bewerten die Lage als gut, im Frühjahr waren es noch 52 Prozent gewesen. Allerdings sind die Erwartungen an die weitere Entwicklung deutlich eingetrübter. Nur noch 13 Prozent blicken optimistisch in die nähere Zukunft (Frühjahr: 32 Prozent), dafür gehen nun 30 Prozent der befragten Betriebe in Mönchengladbach von einer Verschlechterung aus (Frühjahr: 12 Prozent). Noch macht sich die gute Lage in gestiegenen Umsätzen bemerkbar, wie 36 Prozent der Unternehmen kundtaten statt wie im Frühjahr noch 29 Prozent. Aber insbesondere die Auftragslage verschlechtert sich, mit der nur noch 20 statt 29 Prozent zufrieden sind, wobei die Erwartungen weiter sinken. Und auch Verkaufspreise sind gefallen, noch bewerten sie 51 Prozent der Betriebe positiv, im Frühjahr waren es sogar 71 Prozent. Umgekehrt bedeutet das: Handwerkskunden profitieren zunehmenden von fallenden Preisen. Die Auftragsweite der Unternehmen fällt leicht auf 10,2 Wochen, während noch 33 Prozent der Stellen offen sind (Frühjahr: 40 Prozent).