Das Wahllokal an der Pestalozzistraße konnte laut Stadtsprecher Dirk Rütten am Sonntag erst mit Verspätung starten. Grund: In den Kindergarten, in dem sich das Wahllokal befindet, wurde am Wochenende eingebrochen und die Polizei musste erst die Spuren in dem Gebäude sichern.