Kostenpflichtiger Inhalt: Stichwahl 2020 Mönchengladbach : Neuer Rathaus-Chef muss Herausforderungen managen

Felix Heinrichs (SPD), der neue Oberbürgermeister von Mönchengladbach, am Wahlabend im Haus Erholung. Foto: bauch, jana (jaba)

Meinung Mönchengladbach Der Sieg von Felix Heinrichs (SPD) in der Stichwahl war mit 74 Prozent überdeutlich. Seine frische, dynamische Art hat die Wähler überzeugt. Sie stimmten damit für den Wechsel – obwohl Heinrichs seit sechs Jahren in der Groko mitregiert. Jetzt muss er, wie in seinem Slogan versprochen, „mehr Mut“ zeigen, um die Pandemie und weitere Herausforderungen zu stemmen.