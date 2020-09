Staatsschutz ermittelt : Unbekannte schalten Todesanzeige für Grünen-Politiker in Mönchengladbach

Unbekannte schalten Todesanzeige für Grünen-Politiker in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Staatsschutz ermittelt jetzt im Fall des Grünen-Politikers Boris Wolkowski. Für den OB-Kandidaten in Mönchengladbach wurden kurz vor der Wahl falsche Todesanzeigen in Auftrag gegeben.

Dass Politiker Häme und Bedrohungen ausgesetzt sind, gehört inzwischen zu ihrem Alltag. Im Fall des Oberbürgermeister-Kandidaten der Mönchengladbacher Grünen wurde jetzt der Staatsschutz eingeschaltet. Bislang Unbekannte hatten ihn in Anzeigen für tot erklärt. Er sei am 4. September 2020 „plötzlich und unerwartet“ gestorben, heißt es darin. Doch Wolkowski ist lebendig und steht am Sonntag zur Wahl. Geschaltet wurden die Anzeigen offenbar unter falschem Namen. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. Das bestätigte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion.