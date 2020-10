SPD-Chefin Gülistan Yüksel und Felix Heinrichs am Abend der ersten OB-Wahlrunde am 13. September. Zwei Wochen später wurde der 31-Jährige in der Stichwahl zum neuen Oberbürgermeister von Mönchengladbach gewählt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)