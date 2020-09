Wahlkampf in Mönchengladbach : Ministerin Scharrenbach will Rheydt neu denken

Ministerin Scharrenbach will Rheydt neu denken

Wahlkampf in Mönchengladbach

Ministerin Ina Scharrenbach (Mitte) beim Rundgang durch die Galerie am Marienplatz mit OB-Kandidat Frank Boss und weiteren Parteifreunden. Foto: Tanja Jordans

Mönchengladbach Die Rheydter Innenstadt ist im Moment oft das Ziel von Wahlkämpfern: Diesmal zog NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach mit OB-Kandidat Frank Boss (CDU) durch die City.

Wer war gekommen? Auf dem Weg zu einer Veranstaltung in Wickrath nahm sich Ina Scharrenbach, um sich über die Situation ein Bild zu machen und über mögliche Maßnahmen mit der Fraktion und Einzelhändlern (Etepeteete, Textilhaus Beeten) zu sprechen. Der Rundgang führte über mehrere Stationen, unter anderem über den Marktplatz, die Hauptstraße, Harmonieplatz und den Marienplatz.

Was war der Anlass? Boss machte auf den akuten Leerstand (aktuell 20.000 Quadratmeter) sowie Maßnahmen für mehr Sicherheit der Bürger aufmerksam. „Ich hatte den Wunsch, dass sie nach Rheydt kommt und dass wir damit dokumentieren, dass Rheydt Priorität hat. Dass die weitere Entwicklung gefördert wird und was der Wegbruch von Karstadt und Real bedeuten“, sagte Boss.

SPD-Kandidat Felix Heinrichs liegt in Mönchengladbach deutlich vorn

Überraschung im ersten Wahlgang : SPD-Kandidat Felix Heinrichs liegt in Mönchengladbach deutlich vorn

Felix Heinrichs (SPD) und Frank Boss (CDU) treten zur Stichwahl an

Kommunalwahl in Mönchengladbach

Kommunalwahl in Mönchengladbach : Felix Heinrichs (SPD) und Frank Boss (CDU) treten zur Stichwahl an

Bauministerin Scharrenbach besucht die City C

Visite in Leverkusen

Visite in Leverkusen : Bauministerin Scharrenbach besucht die City C

Was war die wichtigste Politische Forderung? Rheydt müsse man neu denken, sagte Ina Scharrenbach. Dazu bedürfe es einer gezielten Strategie. Man müsse wissen, was man wolle. „Wie kann man die vorhandenen Lagen vielleicht konzentrieren und so die Nutzung ausfüllen? Es gibt städtebaulich viele Maßnahmen. Schwierig ist hier das Besitzverhältnis. Die Annahme eines Zentrums ist wichtig“, erklärte die Ministerin. Man brauche Gastronomie, Wohn- und Geschäftsräume. Auch sollten Angsträume beseitigt werden.