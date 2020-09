Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Wahl in Mönchengladbach : Streit wählt man nicht – und Persönlichkeit zählt doch

Hat seine politische Zukunft fest im Blick: Felix Heinrichs (31), OB-Kandidat der SPD. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Es schien alles erwartbar in Mönchengladbach, tatsächlich sind zwei Politiker der seit sechs Jahren im Rathaus regierenden Groko aus SPD und CDU in die Stichwahl für das Oberbürgermeister-Amt gekommen. Allerdings anders als gedacht. Am Ende gab es also doch einige Überraschungen.