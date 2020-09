Kommunalwahl 2020 : Duell der Kandidaten – seien Sie dabei!

Mönchengladbach Kommt es zur Stichwahl zwischen den zwei stärksten OB-Kandidaten, lädt die Rheinische Post am 15. September zur Diskussion in die Citykirche ein.

Wenige Tage vor der Kommunalwahl am 13. September wächst die Spannung: Wie stark werden die Parteien im neuen Stadtrat vertreten sein? Und vor allem: Wer wird der nächste Oberbürgermeister? Amtsinhaber Hans Wilhelm Reiner (CDU) tritt nicht mehr an, insgesamt schicken neun Parteien eigene Kandidaten ins Rennen.

Realistische Chancen auf einen Sieg, das zeigen die Wahlen der vergangenen Jahre, haben drei Kandidaten: Frank Boss (CDU), Felix Heinrichs (SPD) und Boris Wolkowski (Grüne). Weiterhin treten an: Stefan Dahlmanns (FDP), Sebastian Merkens (Linke), Corina Bülow (AfD), Chana Lischewski (Die Partei), Franz-Josef Schiller (ÖDP) und Sandra van den Broek (NPD). Diese Vielzahl an Kandidaten macht es wahrscheinlich, dass bei der OB-Wahl am kommenden Sonntag kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht. Dann kommt es zwei Wochen später, am 27. September, zum zweiten Wahlgang, bei dem die zwei Kandidaten mit dem besten Ergebnis gegeneinander antreten.