Kommunalwahl in Mönchengladbach : In den Bezirken werden die Mehrheiten knapp

Tonnenweise Briefwahlunterlagen waren am Wahlabend zu sichten: Auch diese Stimmen haben über die Bezirksvertretungen entschieden. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Schwarz-Rot könnte die Zusammenarbeit überall fortsetzen, in Nord und Süd allerdings nur mit einer Stimme Vorsprung. Schwarz-Grün ginge nur in einem Bezirk von Mönchengladbach nicht.

Massive Zugewinne für die Grünen, starke Verluste für die CDU und nicht unerhebliche Einbußen für die SPD – das Wahlergebnis für die vier Bezirksvertretungen spiegelt im Großen und Ganzen das der Ratswahl im Kleinen wider. Am heftigsten sind die Verwerfungen im Bezirk West: Die CDU büßte dort 13 Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl von 2014 ein und sackte auf 34 Prozent, während sich die Grünen von 8,7 Prozent auf 21,8 Prozent katapultierten. Damit hievten sie sich auf ein Niveau von knapp mehr als 20 Prozent, das sie auch in den Bezirken Nord, Süd und Ost erreichten.

Die Verluste der CDU waren auch dort hoch, wo die Partei bisher mit Herbert Pauls (Nord, minus acht Prozentpunkte) und Arno Oellers (West) die Bezirksvorsteher stellten. Vor Einbußen hat das Amt auch die SPD nicht bewahrt. In Ost, wo Hermann-Josef Krichel-Mäurer amtierte, verloren die Sozialdemokraten annähernd sechs Prozentpunkte. In Süd, wo Barbara Gersmann Bezirksvorsteherin war, gingen vier Prozentpunkte verloren. Sowohl Krichel-Mäurer als auch Gersmann traten am Sonntag nicht mehr zur Wahl an.

Die Verteilung der jeweils 19 Sitze in den Bezirksvertretungen ist in den vier Bezirken ziemlich ähnlich: Die Linke, die Partei, die FDP und die AfD haben jeweils ein Mandat – einzige Ausnahme: In Süd hat die AfD zwei. Die Grünen entsenden je vier Vertreter – Ausnahme: In Nord stellen stellen sie fünf. Die übrigen Sitze verteilen sich jeweils auf CDU und SPD – wobei die CDU in Nord, Ost und West knapp vor den Sozialdemokraten liegt, in Süd mit fünf Sitzen aber gleichauf mit der SPD.

Folge dieser Verteilungen: Würden sich CDU und SPD entschließen, ihre bisherige Zusammenarbeit in den Bezirksvertretungen fortzusetzen, könnten sie das überall tun – in Ost mit elf von 19 Stimmen, in West sogar mit zwölf, in Nord und Süd aber nur mit dem denkbar knappsten Vorsprung von einer Stimme. Schwarz-Grün würde in allen Vertretungen über elf Stimmen verfügen, nur in Süd mit neun die Mehrheit verfehlen. Ebenso gut wären aber auch hauchdünne Mehrheiten für andere Bündnisse möglich. Rot-Rot-Grün könnte in den Bezirksvertretungen jeweils zehn von 19 Stimmen vereinen – Ausnahme in diesem Fall: In Ost käme diese Allianz nur auf neun Stimmen, bräuchte also auch noch das stete Wohlwollen eines weiteren Kollaborateurs – etwa des Vertreters der Satiretruppe „Die Partei“ – um bei Voten eine Stimme Vorsprung zu bekommen. Ähnlich sieht es aus für eine „Ampelkoalition“ von Rot, Grün und Gelb, sprich FDP: Die bekäme jeweils zehn Stimmen in Nord, Süd und West zusammen, allerdings nur neun in Ost.