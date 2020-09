Wahlkampf : Christian Lindner lobt Wandel in Mönchengladbach

Christian Lindner lobt Wandel in Mönchengladbach

Mönchengladbach Gemeinsam mit den Grünen und der Linken hat die Mönchengladbacher FDP über ein Bürgerbegehren verhindert, dass Haus Erholung verkauft wurde. Nun luden die Liberalen zu einer Wahlkampfveranstaltung mit ihrem Bundesvorsitzenden Christian Lindner in den Biergarten von Haus Erholung.

Im Kommunalwahlkampf konnte die Mönchengladbacher FDP am Samstag ihren prominentesten Parteifreund begrüßen.

Was war der Anlass? Die Kommunalwahl am 13. September. Der FDP-Kreisverband lud ein zum Talk mit Lindner im Biergarten von Haus Erholung. Der Ort war bewusst gewählt, denn die FDP hatte mit dafür gesorgt, dass der von CDU und SPD ursprünglich im Stadtrat gefasste Beschluss zum Verkauf von Haus Erholung angesichts eines erfolgreiches Bürgerbegehren schließlich zurückgenommen wurde.

Was waren die wichtigsten politischen Forderungen? Lindner kritisierte den Beschluss der Großen Koalition in Berlin zur befristeten Absenkung der Mehrwertsteuer. „Das Volumen dieser Absenkung umfasst 20 Milliarden Euro. Doch das Geld verpufft im privaten Geldbeutel, löst aber keine gezielten Investitionen aus.“ Mit diesem Betrag hätten seiner Aussage nach rund 35.000 allgemeinbildenden Schulen auf den neuesten technologischen Stand gebracht und zusätzlich jedem Schüler und Lehrer ein mobiles Endgerät zur Verfügung gestellt werden können. Zudem fordert er moderne Klimatisierungstechnik für Schulen, die Aerosole herausfiltert und somit Infektionen mit dem Coronavirus vorbeuge. Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie forderte der Frontmann der FDP auch eine digitale Unterrichtspflicht für alle Bildungsträger. Und zur Steuerpolitik sagte er: „Von unserem Applaus kann sich eine Krankenschwester nichts kaufen. Mit mehr Netto in der Tasche aber sehr wohl.“