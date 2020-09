Wahlkampf in Mönchengladbach : OB-Kandidat der SPD will mit Startprogramm punkten

Heinrichs will bald leerstehende Räume im Karstadt-Gebäude günstig an Händler vermieten. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Im Endspurt zur Kommunalwahl am 13. September stellt der OB-Kandidat Felix Heinrichs einen 13-Punkte-Plan vor. Er will vor allem das Thema Leerstand angehen.

Der Wahlkampf geht in den Endspurt, und da will Oberbürgermeister-Kandidat Felix Heinrichs noch einmal „fokussiert“ sein – auch und gerade inhaltlich. Darum geht der Sozialdemokrat nun mit einer aufs Wesentliche kondensierten Version des SPD-Wahlprogramms ins Rennen. Herausgekommen sind 13 Punkte, mit denen er womöglich nicht nur bis zum kommenden Sonntag Wähler überzeugen will, sondern auch noch zwei Wochen länger, sollte Heinrichs in eine Stichwahl um das Amt des OB kommen. Die Punkte seien als „Startprogramm“ zu verstehen. „Es geht nicht darum, zehn neue Konzepte und 20 neue Masterpläne aufzulegen“, sagte Heinrichs. Es gehe darin vielmehr um Dinge, die nach der Wahl zügig angegangen werden könnten.

Zu den 13 Punkten gehört die Idee, die nach dem Auszug von Karstadt leerstehenden Räume am Rheydter Markt an Betreiber von kleinen Geschäften, Gastronomie und an junge Gründer zu vermieten – bis der Bau des geplanten neuen Rathauses beginnt. Warum das Händler anlocken soll, wo doch schon viele Ladenlokale leerstehen? „Bei den leerstehenden Ladenlokalen gehen manche Hauseigentümer nicht von hohen Mietvorstellungen ab“, sagt der Kandidat. Preise von zwölf Euro pro Quadratmeter sollen es daher im Karstadt-Gebäude nicht sein. Heinrichs denkt an drei Euro. Und auch daran, ein leerstehendes Ladenlokal Jugendlichen als Treffpunkt zur Verfügung zu stellen, den sie selbst gestalten können. Kita-Ausbau, Bildungsoffensive für die Digitalisierung des Unterrichts stehen auf dem Zettel ebenso wie Prüfaufträge an die Verwaltung: Wo kann bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, welche städtischen Gebäude können Solardächer bekommen?