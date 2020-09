Kommunalwahl in Mönchengladbach : Felix Heinrichs (SPD) erreicht Stichwahl mit rund acht Prozent Vorsprung vor Frank Boss (CDU)

Wahlbenachrichtigung zur Kommunalwahl 2020. Foto: Andreas Gruhn

Liveblog Mönchengladbach Die Tendenz, die sich bei den ersten Auszählungen der OB-Wahl in Mönchengladbach abgezeichnet hat, hielt sich bis zum Ende: Felix Heinrichs (SPD) zieht als Erster in die Stichwahl ein. Alle News rund um die Wahl in unserem Liveblog.

