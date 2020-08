Fotos: Das sagen Experten zur Kommunalwahl 2020 in Mönchengladbach

Norbert Bienen, Projektentwickler: „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, was möglich ist, wenn Politik, Verwaltung und Bürger an einem Strang ziehen. Gemeinsam sind wir stark. Nicht Parteipolitik, sondern Sachpolitik im Interesse dieser Stadt. Dann schaffen wir die Rahmenbedingungen: für einen erfolgreichen Hochschul- und Wissenscampus als Basis für angewandte Forschung, Lehre und Weiterbildung; für eine Reduzierung des Gewerbesteuerhebesatzes und die Ansiedlung zukunftsträchtiger Unternehmen; für mehr Aufenthaltsqualität in der Innenstadt.“