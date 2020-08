Fotos: Das sagen die Parteien in Mönchengladbach in ihren Wahlprogrammen

Bündnis 90 Die Grünen - Eine Stadt mit Lebensqualität hat an den meisten Straßen und Plätzen Bäume, Sträucher, Grünstreifen oder grüne Inseln. Zusammen mit den öffentlichen Grünflächen trägt das zur Erholung, Beruhigung, Luftreinigung und Senkung der Feinstaubbelastung bei. Die Stadt und die städtischen Wohnungsbaugesellschaften sollen Bauprojekte unter dem Gesichtspunkt der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit realisieren. Den Neubau eines Rathauses in der jetzt geplanten Form am Standort Rheydt lehnen wir ab. Die Bürgerschaft muss stärker und frühzeitig in Planungsprozesse einbezogen und aktiv zu beteiligt werden.