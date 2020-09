Nach der Kommunalwahl in Mönchengaldbach am 13. September hat keiner der Oberbürgermeister-Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Daher geht es bei der Stichwahl am 27. September um das Amt des Oberbürgermeisters. Wir zeigen Ihnen welche Kandidaten es in die Stichwahl geschafft haben und welcher andere Kandidat besonders gut abgeschnitten hat.