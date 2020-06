Wählen und Wahlkampf unter Corona-Bedingungen : Der Weg zur Kommunalwahl 2020

Mönchengladbach Die Corona-Pandemie bringt die Vorbereitung auf den Urnengang zwar durcheinander, der Landtag hält aber am Wahltermin 13. September fest. Das sind die Folgen für Wähler und Kandidaten, Unterstützer und Parteien – und die Stadt.

Von diesem Dienstag an sind es noch genau 103 Tage bis zur Kommunalwahl. Am 13. September wählen die Mönchengladbacher nach sechs Jahren wieder einen neuen Rat, einen neuen Oberbürgermeister (eventuell mit Stichwahl am 27. September) und neue Bezirksvertretungen – also genau jene politischen Vertreter, die darüber entscheiden, wie welches Schlagloch geflickt, welche Schule ausgebaut, welcher Kunstrasen neu angelegt wird, wie hoch die Kita-Gebühren sind, was die Müllabfuhr kostet und so weiter. Im Grunde wird das gesamte Zusammenleben in einer Stadt neu austariert. Schon jetzt ist aber klar, dass es eine außergewöhnliche Kommunalwahl wird, denn sie findet unter Bedingungen der Corona-Pandemie statt. Dennoch hat der NRW-Landtag den Gesetzentwurf der CDU, der SPD und der FDP am Freitagabend beschlossen, dass diese Wahl stattfinden wird. Und dass dabei aber einige Besonderheiten gelten werden.