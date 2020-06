Was die Parteien in Mönchengladbach planen : Wahlkampf unter Corona-Bedingungen

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners auf Stimmenfang. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Viele Online-Webinare, ein bisschen Haustürwahlkampf, irgendwann vielleicht auch Wahlkampfauftritte – das sind die Pläne der Mönchengladbacher Parteien, wie sie die Wähler zur Kommunalwahl im September von sich überzeugen.

Im Wahlkampf muss man mit dem Wortschatz eines Kindergartens und mit der Grammatik eines Computers auskommen. Ein Rat des Intellektuellen und Dichters Hans Magnus Enzensberger an alle, die auf Stimmenfang gehen. Aber was, wenn Botschaften selbst mit dem Wortschatz eines Dreijährigen wegen Beschränkungen durch die Corona-Pandemie kaum zu vermitteln sind? Ohne Frage hat der politische Wettbewerb vor der Kommunalwahl in diesem Jahr kein Beispiel. Darin sind sich Parteichefs und Wahlkampfverantwortliche in einer Umfrage unserer Redaktion einig. Je näher der Wahltermin rückt und je weiter der Zenit der Corona-Krise zurückliegt, könnte doch so etwas wie Normalität einkehren.

Mit Beginn der Krise verständigten sich die Parteien darauf, den Wahlkampf auszusetzen. Doch die Corona-Schutzverordnung erlaubt Wahlkampf: Demnach sind politische Veranstaltungen von Parteien (einschließlich Wahlkampfstände, Aufstellungsversammlungen zu Wahlen und Vorbereitungsversammlungen) zulässig. Dabei sind allerdings geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands (auch in Warteschlangen) sicherzustellen, teilte die Stadt mit. Je weniger scharf die Beschränkungen sind, umso mehr dürfen sich Parteien auch erlauben, mit dem Wahlvolk in Kontakt zu treten.

Der SPD-Bürgermeisterkandidat Felix Heinrichs. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Veranstaltungen Nahezu alle Parteien haben bisher ihre Veranstaltungen abgesagt. Die SPD etwa die Infostände zu Ostern, das Arbeitnehmerfrühstück am 1. Mai, Frühlingsfeste, thematische Veranstaltungen zum Wahlprogramm. Der Grünen-OB-Kandidat Boris Wolkowski will eigentlich Wahlkampf bei Lauftreffs mit Bürgern machen, was bisher nicht stattfand. Insgesamt sagte die Partei bis Ende Mai rund 20 Events ab. „Wir werden Veranstaltungen, die jetzt möglich sind, planen und organisieren“, sagt Wahlkampfleiter Gerd Schaeben. Dazu gehören Lauftreffs, Infostände, Umweltspaziergänge, Radtouren und klassische Veranstaltungen mit Parteiprominenz gegen Ende des Wahlkampfs. Die FDP zweifelt noch daran, dass klassische Veranstaltungen mit einem Podium umsetzbar sind. Die Linken müssen noch ihren Kreisparteitag wiederholen. Das ist laut Vorsitzendem Sebastian Merkens für Ende Juni geplant: „Corona hat uns weit zurückgeworfen.“ Aktionen wie Frühstücke und Stammtische, öffentliches Fastenbrechen und Kundgebungen wurden gestrichen. Die AfD sagte Infostände, Diskussionsabende und Stammtischtreffen ab.

Online Digitale Formate werden für alle Parteien in diesem Wahlkampf wichtiger, jedenfalls denken das alle. Relativ weit ist die SPD, deren OB-Kandidat Felix Heinrichs sich von Social-Media-Helfern begleiten lässt und häufig Filme mit kurze Statements in sozialen Netzwerkern veröffentlicht. Die Genossen haben digitale Mittagspausen und ähnliche Formate eingeführt und planen etwa für den 16. August einen Web-Talk. Die CDU ist noch nicht sehr konkret in ihren Online-Bemühungen, betont aber auch: „Wir erwarten, dass ein viel größerer Teil des Wahlkampfs als zuletzt online stattfindet.“ Die Grünen haben deshalb einen neuen Mitarbeiter für soziale Medien eingestellt. Die Liberalen planen auch mit digitalen Veranstaltungsformaten, etwa Webinare mit Moderatoren zu Themen wie Bildung, Kinder, Familie und WIrtschaft. „Auch unseren Parteitag zum Beschluss des Kommunalwahlprogramms planen wir online zu stellen“, sagt Parteichef Andreas Terhaag. Die Linken setzen auf die Online-Affinität der eigenen Mitglieder: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Grundlagen herzustellen.“ Die AfD plant Online-Bürgerdialoge, Online-Sprechstunden, Videos für soziale Medien.

Ein Wahlplakat-Standort ist die Regentenstraße. Foto: Denisa Richters

Haustür Klingeln und mit den Leuten über Politik sprechen – so machen etwa in den USA Republikaner und Demokraten sehr viel Wahlkampf. Bei den Gladbacher Parteien ist die Ansicht darüber gespalten: Die CDU etwa will lieber vorsichtig sein. „Haustürwahlkampf heißt daher in diesem Jahr eher nicht, dass wir bei den Menschen klingeln, sondern dass wir ihnen Informationsschreiben in den Briefkasten legen und sie zugleich einladen, mit uns am Telefon ins Gespräch zu kommen“, so die Union. Auch die SPD will darauf eher verzichten und verstärkt auf Mailings und Telefonate, auch via Skype und Facetime, setzen. Die Grünen hingegen denken, dass Haustürwahlkampf eine wichtige Rolle spielen wird. Die FDP will abwarten, denn die „Gesellschaft reagiert derzeit zurecht empfindlich“. Für die Linken kommt dem Haustürwahlkampf außer der Nutzung von Social Media und Post-Werbung besondere Bedeutung zu. Auch die AfD will an Haustüren klingeln.

Plakate Keine Partei will auf sie verzichten, über die Anzahl der geplanten Plakate geben aber nicht alle Auskunft – wohl auch aus strategischen Gründen um die besten Plätze. Plakatiert werden darf ab dem 19. Juli – acht Wochen vor dem Wahltermin. Die CDU orientiert sich bei der Zahl der Plakate an den vergangenen Wahlkämpfen. Die SPD will nach den Sommerferien mit der Plakatkampagne beginnen. Die Grünen planen 200 Standorte mit Dreieckständern und acht Großplakatwände ein. Die FDP will 1000 Plakate anbringen, ebenso wie Großflächenplakate. Die Linken haben sich auf die Dimension des Plakatwahlkampfes ebenso wie die AfD noch nicht festgelegt.

Die Zahl der Plakate wollten die Parteien nicht verraten. Foto: Sabine Kricke

Wahlkampfstände Die SPD will im September wieder auf der Straße präsent sein und Bürger ansprechen. Auch die FDP plant Wahlkampfstände ab MItte, Ende August und eine Abschlussveranstaltung. Die Linken wollen plakativ präsent sein, aber in einer anderen Form: „Wir gehen nicht davon aus, dass Menschen in dieser Zeit die Sicherheit haben, lange an einem Ort zu verweilen oder ins Gespräch zu kommen“, sagt der Vorsitzende Sebastian Merkens. Die AfD sieht in Infoständen hingegen ein zentrales Mittel ihres Wahlkampfs.

Professionelle Hilfe Die CDU will sich außer der Expertise aus den eigenen Reihen auch von Dienstleistern unterstützen lassen. Auch die SPD holt sich strategischen Rat von einer Agentur. Die Grünen hingegen verzichten auf eine Agentur, ebenso wie die FDP und die Linken. Alle organisieren ihren Wahlkampf selbst. Die AfD holt sich bei Gestaltung und Herstellung von Wahlmaterial professionelle Hilfe.

Der Umfang der Plakatkampagne war noch nicht allen klar. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)