Kommunalwahl 2020 in Mönchengladbach : Was wollen Sie die OB-Kandidaten fragen?

Mönchengladbach Wir sammeln die Fragen der RP-Leser und stellen sie den Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl. Bis nächsten Mittwoch können Sie uns Ihre Fragen an die Politiker zuschicken.

(RP) Am 13. September entscheidet sich Mönchengladbachs Zukunft, zumindest für die kommenden fünf Jahre. Dann sind rund 209.000 Bürger dazu aufgerufen, einen neuen Stadtrat, neue Bezirksvertretungen und einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. In Corona-Zeiten ist es natürlich schwierig, mit den Kandidaten direkt ins Gespräch zu kommen und sie mit ihren Fragen und Wünschen zu konfrontieren. Das übernehmen wir für Sie. Deshalb fragen wir: Was wollen Sie von den Kandidaten zur Oberbürgermeister-Wahl wissen?

Schicken Sie uns Ihre konkreten Fragen an die Oberbürgermeisterkandidaten (bitte auch dazu schreiben, welche Frage sich an wen konkret oder an mehrere richtet) bis kommenden Mittwoch, 29. Juli, 10 Uhr. Sie können die Fragen per E-Mail an aktionen.mg@rheinische-post.de oder per Post an die Rheinische Post, Lüpertzender Straße 161, 41063 Mönchengladbach senden.