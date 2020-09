Bildung fängt für uns schon in der Kita an. Daher wollen wir, dass es in Mönchengladbach für jedes Kind einen kostenlosen Kita-Platz gibt — gerade auch in benachteiligten Stadtteilen. Digitalisierung darf nicht vor der Schule halt machen. Dafür muss die Infrastruktur ausgebaut werden. Die Schulen sollen „Digitalhausmeister*innen” bekommen, die sich um die Einrichtung und Pflege der Computersysteme kümmern. Noch wichtiger als die Ausstattung mit Endgeräten ist die Fortbildung von Lehrenden. Digitaler Unterricht ist keine Online-Version bisheriger Unterrichtskonzepte, sondern erfordert eine neue Herangehensweise.