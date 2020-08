Kommunalwahl in Mönchengladbach: Das sagen Experten zum Thema Umweltschutz

Cedric Thevißen, Fridays for Future Klimaschutz fängt auf kommunaler Ebene an! Davon ist hier wenig zu sehen. Ein großes Problem ist der Verkehr: Autos verstopfen die Innenstädte, Randgebiete sind schlecht an den ÖPNV angebunden und Fahrradunfreundlichkeit wird groß geschrieben. Es braucht einen enormen Ausbau des (kostenfreien) ÖPNV und des Radwegenetzes. Maßnahmen wie die „Blaue Route“ befürworten wir sehr! Auch im Energiesektor lässt sich was tun: Gladbach muss sich vollständig mit regenerativen Energien selbst versorgen können.