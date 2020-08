Radfahren soll keine erzwungene Notwendigkeit sein, sondern die beste Alternative zum Auto werden! Beim ÖPNV wollen wir auf alternative Antriebsarten setzen und für bestimmte Strecken autonom fahrende Busse und auch eine Straßenbahn in Betracht ziehen. Wir wollen die Grünflächen besser miteinander vernetzen. Wir streben eine Neupflanzung von 5000 zukunftsfähigen Bäumen bis 2030 an. Statt grüne Flächen zu bebauen, setzen wir darauf, in bereits bebauten Gebieten die Wohnungen aufzustocken. In Neubaugebieten soll in Bebauungsplänen ein verbindlicher Grünflächenanteil eingeführt werden.