Kommentar zum Schuldenstand in Mönchengladbach : Keine Geschenke im Wahljahr

Es ist fünf Jahre her, da wäre man vermutlich ausgelacht worden, wenn man behauptet hätte, dass Mönchengladbach in die 2020er Jahre mit weniger als einer Milliarde Euro Schulden starten würde.

Damit darf man nun aber nicht aufhören. Der Schuldenstand ist immer noch gigantisch, und die fetten Jahre in der Wirtschaft sind vorerst vorbei. Deshalb ist es umso wichtiger, dass jeder Cent zweimal umgedreht wird, bevor man ihn ausgibt. Das zählt insbesondere im Wahljahr 2020, in dem man als Politiker geneigt sein könnte, Geschenke an die Wähler zu verteilen. Das wollen die Bürger nicht. Solide Arbeit ist das, was sich auszahlt.