Kommentar zur Europawahl : Die Lehren für Mönchengladbach

Meinung Mönchengladbach Nach der Wahl ist vor der Wahl. Deshalb werden die Parteien in Mönchengladbach die nächsten Monate nutzen, um sich auf die Kommunalwahl vorzubereiten. Welche das sein sollten, lesen Sie hier.

Der Bundestrend bei der Europawahl spiegelt sich auch im Ergebnis Mönchengladbachs wider. Klarer Sieger und zweitstärkste Kraft sind die Grünen. Die SPD hat erneut erdrutschartig verloren. Bei der CDU ist das Minus zwar nicht ganz so drastisch, aber in der einstigen Hochburg eben doch sehr deutlich. Die AfD liegt zwei Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt, die FDP fast ebenso viel darüber, aber nicht so sehr, dass man sich Sorgen machen müsste. Nur die Wahlbeteiligung fällt mit 55 Prozent deutlich niedriger aus als bundesweit, aber ist immerhin zehn Punkte höher als bei der letzten Europawahl 2014.