Mönchengladbach: Und sie bewegt sich doch

Mönchengladbach Die Ratssitzung in dieser Woche hat gezeigt: Die Politik ist klug beraten, auf deutliche Zeichen der Bürger zu hören. Und womöglich bringt eine Rolle rückwärts einen am Ende weiter voran.

Der Verkauf des Denkmals Haus Erholung ist vom Tisch. Ob das in der Sache gut ist oder nicht, darüber kann trefflich diskutiert werden. Richtig war aber, dass die Groko aus CDU und SPD die klare Botschaft des Bürgerbegehrens verstanden hat und ihm gefolgt ist. Die Zahl der Unterschriften war zu hoch, um sie ignorieren zu können. Die Alternative wären Wochen der Debatten gewesen bis zum Bürgerentscheid am Tag der Europawahl Ende Mai. Und der hätte auch in einer Niederlage für die Groko enden können. Fast ein Jahr vor den Kommunalwahlen wären die beiden großen Ratsfraktionen beschädigt aus dem Rennen gegangen. Dann doch lieber die einigermaßen gesichtswahrende Rolle rückwärts von den Verkaufsplänen. Der Respekt vor dem Willen der Bürger und dem Fleiß der Unterschriftensammler wurde in der Sitzung oft betont. Es sollte nicht nur eine Worthülse bleiben.