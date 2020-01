Kolumne Denkstoß : Das Leben weben

Mönchengladbach Haben wir uns an das neue Jahr schon gewöhnt? Schreiben wir schon flüssig und ohne großes Nachdenken „2020“? An den Jahreswenden wird uns deutlicher bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. Und je älter wir werden, umso rascher scheinen sich die Jahre aneinander zu reihen.

Die „Digitalisierung der Welt“ ist zur Chiffre geworden, die diesen rasanten Prozess beschreibt, und wir beobachten gleichsam atemlos, wie schnell und wie tiefgreifend der Wandel in alle Lebensbereiche hinein wirkt. Ob in der Politik oder in der Wirtschaft, ob am Arbeitsplatz oder in der Familie, ob in der Gesellschaft oder in der Kirche – überall sehen wir Wandel und Veränderung, kein Lebensbereich bleibt verschont. „Klimawandel“ ist nicht nur wortwörtlich, sondern auch im übertragenen Sinn verstehbar, spürbar. So stehen wir vielleicht verunsicherter als frühere Generationen am Beginn eines neuen Jahrzehntes und fragen uns, was die Zukunft an Schönem oder Schwerem wohl in sich birgt?