Kolumne Denkanstoß : Über das Getriebensein und sich treiben lassen

Foto: Blazy, Achim (abz)

Mönchengladbach Manchmal taucht die Frage „Was treibst du denn so?“ auf – besonders bei Leuten, die sich länger nicht gesehen haben. Was werden wir in diesem Jahr so tun? Vielleicht werden wir Gelegenheit haben, uns einfach so dahintreiben zu lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Dedring

Doch wir werden uns wohl auch wieder getrieben fühlen, von Anforderungen alles irgendwie zu bewältigen.

„Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder“, sagt Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer. Er fühlte sich getrieben, musste sich gegen die Vorurteile der Römer verteidigen. Aber er will sich nicht einfach nur negativ treiben lassen. Von Gottes Geist getrieben zu werden, ist ihm lieber. „Sich leiten zu lassen“ kann man auch übersetzen. Und das heißt für ihn, in allen Anforderungen mit einem freien Geist das Leben zu gestalten. Er lehnt die Rolle als Knecht fremder Anforderungen und eigener Überforderungen ab. Der Blick auf Gott gibt ihm Abstand und die Chance innezuhalten. Mit Gottes Geist sind wir weder anderen noch uns selbst ausgeliefert und können so miteinander und füreinander das Beste suchen. Dazu braucht es immer wieder die Weisheit, die Zeiten und Anforderungen zu unterscheiden.

Darum tut auch für dieses noch junge Jahr das alte Gelassenheitsgebet gut: „Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für die verbleibenden 49 Wochen dieses Jahres!

Stephan Dedring, evangelischer Pfarrer in Rheydt.

(RP)