Vorfall im Königskarree in Mönchengladbach Opfer nach Stichverletzungen in psychiatrischer Klinik

Hat der Mann, der am Montag, 6. Mai, verletzt im Bereich des Königskarrees in Mönchengladbach gefunden wurde, sich tatsächlich die Stichverletzungen selbst zugefügt? Polizei und Staatsanwaltschaft schließen das auf jeden Fall nicht aus. Das teilten sie am Mittwoch, 10. Mai, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Noch ermittele die Mordkommission aber in alle Richtungen.