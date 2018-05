Mönchengladbach: König Hubert Schroyen trägt jetzt auch das silberne Verdienstkreuz

Mönchengladbach Die St.-Rochus-Schützenbruderschaft mit König Hubert Schroyen und seinen Ministern Heiner Friedrich und Ludwig Heußen feiert noch bis Dienstag das Schützenfest. Prunk und Tradition treffen hier auf Party.

Um die 400 Schützen trafen sich am Sonntagmorgen zum gemütlichen Frühschoppen mit Musik im Festzelt. Zu Klängen der Hardter Blasmusik wurde auf das Schützenfest und die noch bevorstehenden Tage angestoßen. Zuvor besuchten die Schützen den Festgottesdienst in der Kirche. Dort überreichte Bezirksbundesmeister Horst Thoren gleich drei Schützenbrüdern das silberne Verdienstkreuz: Marius Baltes, Martin Caspers und König Hubert Schroyen erhielten die Auszeichnung. Mit dem hohen Bruderschaftsorden wurden Achim Gerards, Johannes Müller und Christian Küppers ausgezeichnet. Im Anschluss ging es zur Kranzniederlegung am Ehrenmal an der Kirche.