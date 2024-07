K.o.-Tropfen im Getränk Zwei Betroffene aus Mönchengladbach berichten

Jana S. ist nicht die einzige Studentin aus Mönchengladbach, die unfreiwillig Erfahrungen mit den Substanzen machen musste. Auch Ramona F. (22) hat einen solchen Übergriff erlebt. Bei ihr ist es erst wenige Monate her, es war in diesem Jahr in der Gladbacher Altstadt. Auch sie war feiern, mit ihrer Schwester und einer Freundin. Die 22-Jährige engagiert sich selbst gegen Übergriffe, leitet unter anderem den Instagram-Account „Catcalls of MG“. Das heißt, sie schreibt mit Kreide sexistische Sprüche auf die Straße, mit denen Frauen im Alltag konfrontiert werden. Sie wirkt aufgeklärt, selbstbewusst, schaut einem direkt in die Augen. „Ich weiß eigentlich, dass so etwas passieren kann“, sagt sie. „Normalerweise halte ich deswegen auch immer eine Hand auf mein Getränk.“ An jenem Abend aber tat sie es nicht – sie weiß nicht wieso. Vielleicht habe es beim Tanzen gestört.