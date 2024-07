„Mein Körper war komplett abwesend“ K.o.-Tropfen im Glas – zwei Betroffene aus Mönchengladbach berichten

Jana S. ist ein sehr direkter Mensch. Das sagt sie von sich selber. Wenn sie spricht, redet sie mit leiser, aber deutlicher Stimme. Was sie sagt, wirkt überlegt und unverstellt zugleich. Eigentlich kann sie sich wehren, das macht sie im Gespräch deutlich. Bis zu dem einen Tag vor sechs Jahren, an dem sie es nicht konnte. Jana S. ist Studentin. Sie ist 27 Jahre alt und lebt in Mönchengladbach. 2018, an einem Abend im Frühling, sind ihr, nach eigener Einschätzung, während einer Partynacht in Köln K.o.-Tropfen verabreicht worden.