Weltweite Aktion von Fridays for Future Klimademo zieht auch durch Mönchengladbach

Mönchengladbach · Fridays for Future hat zum globalen Klimastreik aufgerufen. Am 15. September organisieren mehr als 700 Gruppen Demos und Kundgebungen – auch in der Vitusstadt. Die Hintergründe und die Route.

14.09.2023, 12:00 Uhr

Die Klimabewegung „Fridays for Future“ ruft für Freitag, 15. September, weltweit zu Demonstrationen für mehr Klimaschutz auf. Auch die Mönchengladbacher Ortsgruppe schließt sich unter dem Motto „End Fossil Fuels“ (Schluss mit fossilen Brennstoffen) den Protestaktionen an. Dafür treffen sich die Aktivisten um 14 am Platz der Republik. Die Demoroute führt über die Lürriper Straße, die Lüpertzender und die Stepgesstraße zum Sonnenhausplatz. Dort findet gegen 14.45 Uhr eine Zwischenkundgebung statt. Dann geht weiter über die Hingenburgstraße zum Alten Markt, wo gegen 15.30 Uhr die Endkundgebung gehalten wird. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Datenschutzseite Einverstanden View this post on Instagram A post shared by FFF • Mönchengladbach 🌍 (@fridaysforfuture.mg) Dieses Element enthält Daten von Instagram. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren. Im Fokus der Bewegung liegt den Organisatoren zufolge „auch der Ende August erfolgte Abriss von sieben Windkraftanlagen und der Landstraße L 12 zwischen Keyenberg und Holzweiler, zwei südlich von Mönchengladbach gelegene Dörfer.“ Aus der Ortsgruppe wird Armin S. zitiert mit: „Es ist absurd, das in Zeiten von Energie- und Klimakrise Windräder und Lebensadern wie die L 12 abgerissen werden, um Erde umzuschichten und schädliche fossile Energieträger weiter zu fördern. Dass nach dem aktuellen Bericht des Weltklimarates unbedarft an solchen Projekten und den derzeit unzureichenden Klimazielen festgehalten wird, zeugt von mangelndem Verständnis und Handlungsbewusstsein.“ Fridays for Future unterstreicht: Die Klimakrise betrifft alle Menschen – aber vor allem diejenigen, die sich jetzt schon Sorgen um ihr Geld und ihre Existenz machen müssen. Global müssten gemeinsame Lösungen gefunden werden. Klimapolitische Entscheidungen dürften „nicht länger zugunsten von Konzernen getroffen werden.“ „Wir rufen alle Menschen dazu auf, sich uns am 15. September bei den Protesten anzuschließen“, sagt Ina H. von der Mönchengladbacher Ortsgruppe in der Pressemitteilung: „Es gibt dringenden Handlungsbedarf in der Klimapolitik. Wir fordern die Einführung des längst versprochenen Klimageldes und die Verschärfung der Klimaschutzgesetze. Wir Menschen und unser Planet sollten über den Profiten stehen.“ Info Eine Übersicht, in welchen NRW-Städten am Freitag Klimaproteste stattfinden, erhalten Sie hier. Hier geht es zur Bilderstrecke: So läuft der Streiktag am 3. März 2023 in Mönchengladbach

