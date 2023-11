Investitionen in Mönchengladbach Wie Gebäudesanierung das Klima schützen soll

Investitionen für Einsparungen „Der Investitionsbedarf in der Stadt ist hoch, und die Aufgaben werden immer mehr zunehmen“, sagte Bohl zum Weg in Richtung Klimaneutralität. Der von ihr vorgestellte Sachstandsbericht stellt fest: Mönchengladbach wird – wie andere Gemeinden, Städte und Kreise – „nicht in der Lage sein, diese Investitionsbedarfe ausschließlich aus eigenen Mitteln zu finanzieren.“ Das Geld soll daher aus Fördertöpfen kommen, wie etwa dem Klima-Investitionsprogramm für NRW (Volumen von mindestens sech Milliarden Euro), das Mitte 2024 in Kraft treten soll. Im Sachstandsbericht wird derweil unterstrichen, dass die Investitionen, zu denen auch ein Stellenausbau gehört, „Folgekosten verhindern, die sonst durch stark gestiegene Energiepreise (bei fossilen Energieträgern), nachträgliche Anpassungen an absehbar steigende Anforderungen oder auch Wiederaufbaukosten bei Extremwetterereignissen wie Überschwemmungen entstehen.“