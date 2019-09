Bürgerantrag abgelehnt : Klimanotstand nicht in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Umweltausschuss stimmt mit schwarz-gelber Mehrheit gegen einen entsprechenden Bürgerantrag. Vor der Sitzung kommen demonstrierende Klimaaktivisten und Umweltpolitiker aller Parteien ins Gespräch.

Anlass ist ein Bürgerantrag von Ralph Kettler. Er fordert, wie in anderen NRW-Städte, auch in Mönchengladbach den Klimanotstand auszurufen. Damit geben sich Kommunen eine Selbstverpflichtung, Maßnahmen unter den Vorbehalt der Klimarelevanz zu stellen. Kettler hat auch die Demo angemeldet – mit rund 130 Teilnehmern ist sie besser besucht, als er erwartet hat. Politiker verschiedener Parteien ergreifen dort das Wort, Dirk Rheydt vom ADFC plädiert für die Förderung des Radverkehrs als aktive Klimapolitik. Kettler warnt vor den Folgen der Erderwärmung und hofft: „Vielleicht bringen wir die Hardliner heute ins Grübeln.“ An sie appelliert auch Christina Schliesky, die in Mönchengladbach „Fridays for Future“ organisiert. Die Schülerin kritisiert, dass sich CDU und die FDP an dem Begriff Notstand stören: „Ich bitte Sie, halten Sie sich nicht daran auf!“ Es gehe doch darum, die Klimaziele zu erreichen.