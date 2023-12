„Die sollen sich was Neues ausdenken“ So reagierten Autofahrer auf die Blockade der „Klima-Kleber“

„Die Straßenblockade findet mitten in der Gesellschaft statt. Wir erreichen damit so viel Öffentlichkeit wie möglich“, erklärt eine junge Frau, die eigenen Angaben zufolge zur „Letzten Generation“ gehört, aber nicht aktiv an der Blockade teilnimmt. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass es sich um einen Gesetzesbruch handelt, wenn die Bundesregierung sich nicht an das Klimaschutzgesetz hält“, führt die Frau aus. Bereits im Juli hatten sogenannte „Klima-Kleber“ versucht, den Verkehr auf der Bismarckstraße lahmzulegen. Damals dauerte die Blockade nur wenige Minuten. An diesem Freitag dauert sie Stunden und verursacht an dieser Stelle der Stadt ein Verkehrschaos. „Eine großräumige Verkehrsstörung bietet Gelegenheit zur Diskussion“, heißt es von der „Letzten Generation“ in einer Mitteilung zur Blockade. Anstatt einer Diskussion gibt es nur wüste Beschimpfungen.