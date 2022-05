Vereinsvorsitzender in Mönchengladbach : „Verrohung der Gesellschaft spiegelt sich in Kleingärten wider“

Johannes Kernbach ist Vorsitzender des Kreisveband Mönchengladbach der Gartenfreunde. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Vorsitzende der Gladbacher Kleingärtner spricht über Selbstversorgung, die Kosten eines Gartens, Probleme in den Vereinen, Wartelisten und Integration im Garten.

Wie haben sich die gut zwei Jahre Pandemie für die 50 Kleingartenvereine in Mönchengladbach ausgewirkt?

Johannes Kernbach Corona hat unwahrscheinlich viel erschwert. Das fängt dabei an, dass die Vereine ihre Mitgliederversammlungen nicht ausführen konnten, Feste sind ausgefallen und Kommunikationswege lagen auf einmal brach. Nach der Kommunalwahl haben sich auch viele Ansprechpartner bei der Stadt geändert, die ich bis heute noch nicht alle kenne. In der Summe ist es gerade schwierig.

Schrebergärten galten viele Jahre als verstaubt und spießig und waren nicht sonderlich gefragt. Mittlerweile gibt es aber wieder Wartelisten?

Kernbach Wir hatten mal eine kurze Flaute, aber nun gibt es wieder Wartelisten. In Mönchengladbach haben wir 50 Kleingartenvereine mit insgesamt 2739 Einzelgärten. Das Problem bei den Bewerbern ist aber, dass viele vergessen, dass sie einen Kleingarten pachten. Da gibt es Vorgaben. Die Pächter wollen oft nur einen Erholungsgarten haben, in dem sie grillen. Der Gemüseanbau ist nicht jedermanns Sache. Da ist es schwierig, die Balance zu finden zwischen den Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes und den Wünschen der Pächter.

Was sorgt für Streit in den Vereinen? Das Trampolin im Kleingarten?

Kernbach Das Thema Trampolin ist ein schwieriges Feld. Große Trampoline mit Sicherheitsnetzen sind Sportgeräte und keine Spielgeräte. Und Sportgeräte haben in Kleingärten nichts zu suchen. Sie sind auch gefährlich. Bei einem Sturm zum Beispiel fliegen die sehr weit und richten Schäden an, die der entsprechende Pächter dann bezahlen muss. Das wird oft nicht eingesehen. Wir sind noch dabei, die Gartenordnung zu ändern, da wollten wir ein Verbot aufnehmen. Aber unser Jurist sieht es kritisch, ob so ein Verbot Bestand hätte. Unser Vorstand möchte daher einen anderen Weg gehen. Jeder Kleingartenverein hat eine Mitgliederversammlung, die beschließen kann, dass diese Geräte nicht aufgestellt werden dürfen. Das hat bei etlichen Vereinen so funktioniert.

Aber in vielen Gärten sind die Trampoline noch da.

Kernbach Sie sind noch da, weil wir nach dem Bundeskleingartengesetz keine Handhabe haben. Ein ähnliches Problem haben wir mit Schwimmbecken. In der Gartenordnung steht, dass Planschbecken bis drei Kubikmeter erlaubt sind. Das zweite Problem: Je größer die Wassermenge, desto mehr muss man sie auch chemisch sauber halten. Wohin mit dem Wasser, wenn das Becken wieder abgebaut wird?

Wie lösen Sie das Problem?

Kernbach Ich muss es nicht lösen, weil der Vorstand jedes Vereins verpflichtet ist, die Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes und der Gartenordnung zu überwachen. Das haben sie auch früher gemacht. Es hat sich aber etwas abgeschliffen. Es ist auch schwierig, das durchzusetzen. Die Verrohung der Gesellschaft spiegelt sich in den Kleingartenvereinen wider. Wenn ein Pächter den Verein wegen Fehlverhaltens verlassen soll, aber nicht will, dann dauert es auf dem Klageweg oft zwei bis drei Jahre, sich zu trennen.

Was sind Kündigungsgründe?

Kernbach Zum Beispiel, wenn der Garten verwahrlost ist oder vermüllt. Das kommt vor, wenn die Pächter selten da sind. Schwierig wird es, wenn die Leute wegziehen und man keine aktuelle Adresse mehr hat. Denn man kann den Garten nicht einfach weiter verpachten. Alles, was sich auf der Gartenparzelle befindet, ist Eigentum des Pächters.

Info Seit fast 50 Jahren Kleingärtner Geboren 22. Oktober 1948 in Werl/ Kreis Soest, lebt seit 1951 in Mönchengladbach. Familie Verheiratet, zwei Kinder, zwei Enkelkinder. Gärtner 1973 trat Johannes Kernbach dem Kleingartenverein Am Stammen bei. Seitdem bewirtschaftet er mit seiner Frau zusammen seinen Kleingarten. Seit 2016 ist er Kreisvorsitzender des Kreisverbands Mönchengladbach der Gartenfreunde, seit 15 Jahren im Kreisverbandsvorstand.

Ist die Drittelung der Fläche in Bereiche für den Obst- und Gemüseanbau und Erholung noch zeitgemäß?

Kernbach Ich halte sie nach wie vor für zeitgemäß. Nicht in der ganz strengen Form. Es gibt heute sehr viele Kleingärtner, die den Artenschutz hochhalten. Der Einsatz von Spritzmitteln, der früher üblich war, ist sehr stark zurückgegangen. Es wird viel für die Insekten und die Artenvielfalt gemacht. Viele haben sich zu Imkern ausbilden lassen und achten darauf, dass sie Pflanzen nehmen, deren Blüten für Insekten zugänglich sind. Es sind viele Biotope, Nisthilfen, Insektenhotels, Trockenmauern und so weiter angelegt worden.

Welche Rolle spielt der Wunsch nach Selbstversorgung?

Kernbach Es gibt nichts Schöneres, als das Gemüse aus dem eigenen Garten zu essen. Das schmeckt ganz anders als das aus dem Supermarkt. An den angebauten Kulturen sieht man auch sofort, welche kulturellen Hintergründe die Pächter haben. Menschen aus der Türkei oder Syrien bauen anderes Gemüse an als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist.

Hat der Aspekt Selbstversorgung angesichts rasant steigender Preise nochmals an Bedeutung gewonnen?

Kernbach Die Versorgung aus dem Garten nimmt zu. Große Kleingärten werden gerne von russischsprachigen Pächtern bewirtschaftet, weil sie einen hohen Selbstversorgungsgrad haben. Da wird sehr viel angebaut, mit und für die Familie. Aber auch in einem Garten wie meinem bleibt viel übrig. Von den Beeren steht bei mir jeweils nur ein Strauch. Aber je nach Jahr habe ich so viel, dass ich das unter meinen Kindern und Nachbarn verteile.

Gerade hat die Tafel gemeldet, dass sie zum ersten Mal zukaufen musste. Kann man da zusammenkommen?

Kernbach Es gab etliche Kleingärtnervereine, die Tafelgärten hergerichtet hatten. Aber das hat langfristig nicht funktioniert. Im Prinzip gibt es in jedem Garten immer Überproduktionen. Der Überschuss wird aber nicht in den Müll gegeben, hierfür finden sich immer Abnehmer.

Wie ist der Austausch zwischen Pächtern mit und ohne Migrationshintergrund?

Kernbach Dort, wo er gewünscht wird, findet er auch statt. Es gibt zum Beispiel einen Verein, Schloss Rheydt, der jedes Jahr ein Fest der Kulturen veranstaltet. In dem Verein sind 19 Nationen vertreten, und jeder bereitet aus seinem Ursprungsland etwas für das Buffet zu. Da funktioniert die Integration. Der Austausch ist da.

In Kleingartenvereinen muss man sich zur Gemeinschaftsarbeit verpflichten. Wie ist da das Engagement?

KerNbach Wege-, Grün- und Rasenflächen müssen gepflegt werden. Das funktioniert, aber es gibt auch viel Ärger. Für eine nicht geleistete Gemeinschaftsstunde wird ein Betrag festgesetzt, der dann fällig ist. Wie viele Gemeinschaftsstunden geleistet werden müssen, hängt von dem Verein und seiner Größe ab. Der kleinste Verein in Mönchengladbach hat neun Gärten, der größte 204. Ein Problem ist, dass die Kommunikation nicht mehr so vorhanden ist. Die Gemeinschaftsstunden sollen aber unter anderem dazu dienen, die Kommunikation und das gegenseitige Verstehen zu verbessern.

Wie hoch ist der Anteil der Pächter mit Migrationshintergrund?

Kernbach Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben Vereine, die kaum Pächter mit Migrationshintergrund haben, und wir haben welche mit einem Anteil von 70 Prozent. Im Schnitt liegt er bei 44 Prozent. Im Kleingartenverein „Am Stammen“ haben wir einen großen Anteil russischsprachiger Pächter. In anderen Vereinen gibt es viele Türken und Syrer. Wichtig bei der Verpachtung eines Kleingartens durch den Vorstand an einen Bewerber mit Migrationshintergrund ist, dass der Bewerber Deutsch sprechen kann. Dies wird oft negativ wahrgenommen. Aber die Pächter haben Rechte und Pflichten, die zu erfüllen sind, und hierfür ist die Kommunikation auf Deutsch absolut notwendig.

Wie wohnlich darf ein Kleingarten sein?

Kernbach Wohnen und Kleintierhaltung ist verboten. Die überdachte Fläche darf höchstens 24 Quadratmeter groß sein. Da gehört auch eine überdachte Pergola zu.

Was kostet ein Kleingarten?

Kernbach Die werden wertermittelnd abgeschätzt. Das größte Kriterium ist die Laube. Der Wert ist eine Frage des Alters. Bei uns liegt der größte Teil der Wertermittlung bei 1500 bis 3000 Euro. Wenn sie jünger als zehn Jahre ist, kann sie auch zwischen 8000 und 10.000 Euro kosten. Wir haben eine Jahresfluktuation von etwa zehn Prozent.

Wie lange muss man auf einen Garten warten?

Kernbach Die freien Gärten werden von den Vorständen der Kleingärtnervereine verpachtet. Derzeit ist die Nachfrage groß, und es gibt Wartelisten. Bei einem wertermittelten Preis von 8000 Euro ist der Kreis der Interessenten sicherlich kleiner.

Welches Gemüse kann ein Anfänger am besten anbauen?

Kernbach Ich kann da nichts empfehlen. Das ist eine individuelle Sache, was man am liebsten mag. Wer etwas anpflanzen will und unsicher ist, sollte einen erfahrenen Nachbarn fragen und dann probieren, was und wie es funktioniert.

Pflanzen Sie in ihrem Garten noch Blumen, die nicht insektenfreundlich sind?