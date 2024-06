Kleidertauschparty in Mönchengladbach Umweltfreundlich Anziehsachen tauschen

Mönchengladbach · Bei Snacks und Getränken entspannt alte Kleidung austauschen – das geht am Freitagabend in Hardterbroich. Die Youngcaritas in Mönchengladbach lädt zur Kleidertauschparty. So können Interessierte teilnehmen.

06.06.2024 , 16:43 Uhr

Die Veranstaltung in der Hardterbroicher Straße geht von 17 bis 20 Uhr. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Monika Skolimowska