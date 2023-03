Warnstreik geht in die nächste Runde Kitas, Klinik und mehr: So wird in Mönchengladbach weiter gestreikt

Der Stadt stehen die nächsten Streiktage bevor: Am Montag, 13. Februar, sind die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der Mags dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. In der Folge werden einige Kindertagesstätten (Kitas) geschlossen bleiben. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, werden die Einrichtungen an der Ferdinand-Strahl-Str. 9, Hülserkamp 3 und Seidenweberstraße 83 nicht öffnen. Auch in den Kitas an der Giesenkirchenerstraße 245 und an der Pahlkestraße 10 bleiben die Lichter aus. In diesen Fällen werden aber Notgruppen in der Kita Kruchenstraße beziehungsweise in der Kita Friedhofstraße angeboten.