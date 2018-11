Kita Flohkiste in Mönchengladbach: Kein St. Martin für den Zug

Zug am Freitag : Kita Flohkiste fehlt der Sankt Martin

Foto: Lammertz, Thomas Infos Martinszüge in Mönchengladbach 2018

Mönchengladbach Am Wochenende ist es wieder so weit: In ganz NRW ziehen die Martinszüge durch die Straßen. Doch die Kita Flohkiste in Mönchengladbach hat ein Problem. Die Darstellerin des St. Martin für den Zug am Freitag ist abgesprungen.

Marlen Keß

In der Mönchengladbacher Kindertagesstätte Flohkiste freut man sich schon auf den traditionellen Martinszug mit anschließendem Feuer, der am Freitag stattfindet. Die Laternen der Kinder sind fast fertig, alle Eltern sind informiert. Doch es gibt ein Problem: Der St. Martin hat vor Kurzem abgesagt. Die Reiterin, die seit vielen Jahren mit ihrem Pferd für die Kita des Familienzentrum den Heiligen spielt, ist in diesem Jahr verhindert. „Das ist sehr schade für die Kinder“, sagt die stellvertretende Leiterin, Marion Westphalen.

61 Kinder werden in dem Kindergarten betreut, zwischen vier Monaten und sechs Jahren alt sind sie alt. Mit ihren Familien wollen viele von ihnen auch in diesem Jahr am Martinszug teilnehmen. Dazu kommen noch einige Familien, die durch die Kooperation mit einem benachbarten Kleingartenverein zu der Kitagruppe stoßen. Einen anderen Reiter die Kindergartenleitung bisher noch nicht gefunden. Westphalen hofft aber, dass sich vielleicht doch noch kurzfristig jemand meldet, der helfen könnte.

Allerdings müssen dafür einige Voraussetzungen erfüllt sein, sagt die stellvertretende Leiterin: „Das Pferd muss beispielweise entsprechend trainiert und versichert sein.“ Am besten sei es, wenn das Tier schon einmal einen Martinszug angeführt habe. Es dürfe schließlich keine Angst vor Feuer haben und ruhig auf Kinder reagieren – auch wenn diese laut singen, lachen oder schreien. Falls das nicht klappt, könnte allerdings auch eines der älteren Kinder auf einem Stoffpferd einspringen – oder zwei Erwachsene in einem Pferdekostüm. „Falls jemand so etwas hat, kann er sich auch gerne melden“, sagt Westphalen. Denn stattfinden soll der Martinszug auf jeden Fall, mit oder ohne Pferd.