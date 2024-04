Fotos Wo in Mönchengladbach Kirschbäume blühen

Bonn ist bekannt für seine Kirschbäume in der Altstadt. Doch auch in Mönchengladbach gibt es prächtige Alleen, die im Frühling auch wunderbar aufblühen – wie hier an der Bolksbuscherstraße. Im Abendlicht strahlen die Blüten besonders. An Wochenenden sei die Straße schon ein Foto-Hotspot, berichten Anwohnende.