Rosafarbenes Spektakel So schön war die Kirschblüte in Mönchengladbach

Wenn in der Bonner Altstadt die Bäume rosa- und pinkfarben blühen, strömen Tausende auf die Straßen. Doch auch in Mönchengladbach gibt es prächtige Alleen und Grünstreifen, wo sich ein Kirschbaum an den nächsten reiht. Da wären die Bolksbuscherstraße und die Straße Am Bunten Garten zu nennen, die Grünfläche am Rheydter Busbahnhof und die Kirschbaumreihen an der Milosraße in Westend oder die Heukenstraße in Giesenkirchen. Der große Ansturm auf diese Orte bleibt – wahrscheinlich zur Freude der Anwohnenden – bislang aus. Denn eine Belastung sind die vielen Besucher auch.