Mönchengladbach: Kirchenmusiker werden - neuer Kurs

Mönchengladbach Bistum Aachen und Regionalkantor Martin Sonnen bieten C-Ausbildung an.

Kirchenmusik spricht nicht nur Gottesdienstbesucher an, sondern auch andere musikalisch Interessierte. Vielleicht regt sich bei dem einen oder anderen sogar der Wunsch, selbst das Orgelspiel zu erlernen beziehungsweise Anleitungen im Bereich der Chorleitung zu bekommen. Dies ist leichter möglich als vielleicht angenommen. Das Bistum Aachen bietet in Zusammenarbeit Martin Sonnen, Regionalkantor der Region Mönchengladbach, heimatnah eine Qualifizierung im Bereich Kirchenmusik, die sogenannte C-Ausbildung, an.

Der Unterricht wird so individuell gestaltet, dass er sehr gut neben einer schulischen oder beruflichen Tätigkeit wahrgenommen werden kann. Die fachpraktische Unterweisung am Instrument oder im Chor erfolgt durch Regionalkantor Martin Sonnen in Mönchengladbach. Hinzu kommen an einem Samstag im Monat Lehrveranstaltungen in Aachen. Die C-Ausbildung bietet damit auch Frauen in der Familienphase oder Berufsrückkehrern ideale Möglichkeiten, sich neue Berufsfelder zu erschließen.