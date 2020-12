Kirchen in Mönchengladbach : Evensong thematisiert die Folgen der Corona-Pandemie

Wickrath Zum Evensong in der evangelischen Kirchengemeinde sangen Solisten das Abendlob. Die Auswirkungen des Virus standen in der Predigt von Pfarrerin Esther Gommel-Packbier im Vordergrund.

Der Evensong verbindet die Vesper, das Abendgebet, und die Komplet, das Nachtgebet, zum gemeinsamen Gebetsgottesdienst. Viermal im Jahr bittet die evangelische Kirchengemeinde an der Denhardstraße zu dieser Form des musikalischen Gottesdienstes in der Tradition der anglikanischen Kirche.

Üblicherweise sind Chordarbietungen und Gemeindegesang wesentliche Inhalte des ruhig und meditativ gehaltenen Evensongs. Wegen der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln aber wechselten dieses Mal die gesprochenen Gebete ab mit solistischen Darbietungen von Sabine Umla-Latz (Sopran) und Irfan Berilo (Bass). Die Corona-Pandemie geht eben nicht spurlos an den Kirchen vorbei. Jens Ebmeyer begleitete an Orgel und Klavier. Sanft flackerndes Kerzenlicht unterstrich den intimen Charakter der Gebetsstunde.

Pfarrerin Esther Gommel-Packbier thematisierte in der Predigt die besorgniserregende Entwicklung der Corona-Pandemie. Die Erwartungen an das Weihnachtsfest seien bei den meisten Menschen hoch, und so werde der Lockdown vor den Feiertagen besonders heftig empfunden. Die Zeit des Wartens sei in diesem Advent vielfach überlagert vom Warten auf den Impfstoff und ein Ende der Pandemie, so die Pfarrerin. Mit der Geschichte des Zacharias, der vor der Geburt des Täufers Johannes verstummt und isoliert war, wählte sie das biblische Beispiel eines Lockdowns. Wie Zacharias damals, so könnten auch die Menschen heute nach einer Zeit des Schweigens, der Stille und Kontaktarmut auf eine Zeit der Freude und des Neubeginns hoffen.