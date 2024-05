Sexualisierte Gewalt in der Kirche Mehr Betroffene melden sich beim Bistum Aauchen

Der 18. Oktober des vergangenen Jahres war ein bedeutsamer Tag für die katholische Kirche in der Region. An jenem Tag nannte das Bistum Aachen, zu dem auch Mönchengladbach gehört, die Namen von 53 Tätern und mutmaßlichen Tätern sexualisierter Gewalt gegenüber Minderjährigen oder Schutzbefohlenen im Bistum – verbunden mit einem Aufruf an Betroffene, sich zu melden und Anträge auf Anerkennung des erlittenen Leids zu stellen. Auch viele Geistliche mit Bezug zu Mönchengladbach finden sich in den Aufrufen wieder. Hat die Veröffentlichung vom Oktober vergangenen Jahres eine Wirkung gehabt?