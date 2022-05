Kirche in Mönchengladbach : Das ist dem neuen Diakon für seine Arbeit wichtig

Norbert Häusler unterrichtet an einem Gymnasium in Viersen und ist jetzt Diakon. Foto: Bistum Aachen

Mönchengladbach Norbert Häusler ist jetzt geweiht worden. Wie er die Kirche wieder zu einer Heimat für Gläubige machen möchte und was er für seine Gemeinde plant.

Die Zweifel gehören dazu. Auch Norbert Häusler hat seine Zweifel gehabt am Christentum und an der katholischen Kirche. „Ein Leben ohne Zweifel wäre sehr fragwürdig“, sagt der 45-Jährige aus Mönchengladbach , der im Aachener Dom von Bischof Helmut zum Ständigen Diakon geweiht wurde.

„Glauben ist nicht einfach, das ist Arbeit und da muss man auch schon mal dran bleiben“, sagt Häusler. Der verheiratete Vater zweier Kinder ist nach eigenen Angaben „dran geblieben“, weil er für sich erkannt habe, „dass die Botschaft Jesu auch heute noch relevant sein kann für das eigene Leben.“ In seiner Findungsphase hatte er nicht ausgeschlossen, einmal Priester zu werden, aber „es hat sich anders entwickelt auf einem anderen Lebensweg.“ Nun ist Häusler, der in Mönchengladbach geboren wurde und mit seiner Familie auch heute noch in Schelsen lebt, als Lehrer für Katholische Religionslehre und Geschichte am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen tätig.